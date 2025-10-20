Ski-Traumpaar freut sich über erstes Kind: „Der Umbruch unseres Lebens“

Mitte Mai verkündete das französische Ski-Traumpaar Nastasia Noens und Maxence Muzaton, dass es Nachwuchs erwartet. Das inzwischen zurückgetretene Slalom-Ass und der Speed-Spezialist gaben jetzt auf Instagram bekannt, dass ihr erstes Kind vor gut einem Monat das Licht der Welt erblickte.

„Der Umbruch unseres Lebens“, schrieben die Neo-Eltern zu ein paar Schnappschüssen in den sozialen Medien. Lediglich das blaue Herz-Emoji lässt erahnen, dass es sich um einen Buben handelt. Den Namen verrieten sie nicht. Die Nächte dürften allerdings kurz sein. „Fünf Wochen wir, fünf Wochen ohne Schlaf“, war in den Hashtags zu lesen.