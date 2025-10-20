Aus Ötztal abgereist
Bitterer Ausfall: Vorjahressieger steht heuer in Sölden nicht am Start
Im Vorjahr führte Alexander Steen Olsen einen norwegischen Dreifachsieg an, kletterte mit Henrik Kristoffersen (l.) und Atle Lie McGrath aufs Podest.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
Prominenter Ausfall für den Saison-Auftakt in Sölden: Vorjahressieger Alexander Steen Olsen verpasst das Rennen am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/live TT.com-Ticker) verletzungsbedingt.
Nach anhaltenden Knieproblemen reiste der 24-jährige Norweger aus dem Ötztal ab und lässt sich bei einem Spezialisten in Oslo untersuchen. „Ich bin richtig enttäuscht, dass ich den Auftakt verpasse. Besonders nach meinem Sieg im Vorjahr“, ärgerte sich Steen Olsen. (TT.com)