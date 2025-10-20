Bitterer Ausfall: Vorjahressieger steht heuer in Sölden nicht am Start

Nach anhaltenden Knieproblemen reiste der 24-jährige Norweger aus dem Ötztal ab und lässt sich bei einem Spezialisten in Oslo untersuchen. „Ich bin richtig enttäuscht, dass ich den Auftakt verpasse. Besonders nach meinem Sieg im Vorjahr“, ärgerte sich Steen Olsen. (TT.com)