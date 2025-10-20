Drei Tipps vom Profi
„Schiachste“ Zimmerpflanzen Tirols: Was der Experte Pflanzenneulingen rät
Der „liebe Gustav-Frisch“ von TT-Leserin Alexandra Hofmann aus Kufstein gedeiht wohl nicht ganz, wie geplant. Pflanzenexperte Erwin Seidemann hat Tipps auf Lager, wie auch Einsteiger mit Pflanzen in den vier Wänden erfolgreich sind.
© Leserfoto: Alexandra Hofmann
Noch bis zum 3. November suchen wir auf tt.com die hässlichsten Zimmerpflanzen Tirols. Schon zahlreiche „armselige“ Exemplare wurden in der Galerie hochgeladen.