Polizei fasst Geldfälscher auf der Autobahn bei Mittenwald

Bei der Kontrolle eines Busses mit italienischem Kennzeichen wurde ein Mitreisender als gesuchter Verbrecher entlarvt und festgenommen.

Die Bundespolizei hat am Montag an der B2 nahe Mittenwald einen mutmaßlichen Geldfälscher gefasst und ins Gefängnis gebracht. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, im Sommer des vergangenen Jahres in Oberbayern falsche 50-Euro-Scheine in Umlauf gebracht zu haben.

Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle der Insassen eines in Italien zugelassenen Busses fanden die Bundespolizisten heraus, dass einer der Reisenden von der Münchner Justiz gesucht wurde.

Mit Falschgeld Geschäfte abgewickelt

Dem Haftbefehl zufolge soll der Kosovare mehrfach mit Falschgeld Geschäfte abgewickelt und seinen Opfern jeweils einen finanziellen Schaden zugefügt haben. Anschließend hatte sich der 34-Jährige, der in Deutschland weder gemeldet ist noch über eine Unterkunft verfügt, offenkundig ins Ausland abgesetzt.