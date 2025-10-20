Feueralarm im Gebirge

Einsatz auf 2300 Metern: Löschflüge wegen Feuers auf der Kirchenspitz über Wiesing

Auf über 2300 Metern Seehöhe fand der Löscheinsatz statt.
© ZOOM.TIROL

Einen großen Einsatz von Feuerwehren erforderte ein Brand auf der Kirchenspitz auf über 2300 Metern.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162