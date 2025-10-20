- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Feueralarm im Gebirge
Einsatz auf 2300 Metern: Löschflüge wegen Feuers auf der Kirchenspitz über Wiesing
Auf über 2300 Metern Seehöhe fand der Löscheinsatz statt.
© ZOOM.TIROL
Einen großen Einsatz von Feuerwehren erforderte ein Brand auf der Kirchenspitz auf über 2300 Metern.
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
+4350403 2162
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten