Fallen die Herbstferien durch ein Sturmtief ins Wasser? So wird das Wetter in Tirol

Der Oktober hat golden begonnen, wurde zuletzt allerdings etwas wechselhafter. Pünktlich zu den Herbstferien könnte er sich ganz von seiner trüben Seite zeigen: Ein Sturmtief über der Nordsee schickt seine Ausläufer nach Tirol.

Innsbruck – Derzeit sorgen Tirols Wälder für ein Kalendermotiv nach dem anderen: Bevor sie endgültig bis zum Frühjahr Ruhe halten, färben Buche, Ahorn, Lärche und Co. die Landschaft noch fleißig in unterschiedliche Rot-, Orange- und Gelbtöne.