Abkühlung am Wochenende

Fallen die Herbstferien durch ein Sturmtief ins Wasser? So wird das Wetter in Tirol

Noch leuchtet der Hintersteinersee am Wilden Kaiser in kräftigen Herbstfarben, wie TT-Leserin Daniela M. dokumentiert hat. In der zweiten Wochenhälfte könnten die Ausläufer eines Tiefs die bunte Farbenpracht aber buchstäblich davonfegen.
© Leserfoto: Daniela M.
Clemens Markart

Der Oktober hat golden begonnen, wurde zuletzt allerdings etwas wechselhafter. Pünktlich zu den Herbstferien könnte er sich ganz von seiner trüben Seite zeigen: Ein Sturmtief über der Nordsee schickt seine Ausläufer nach Tirol.

Innsbruck – Derzeit sorgen Tirols Wälder für ein Kalendermotiv nach dem anderen: Bevor sie endgültig bis zum Frühjahr Ruhe halten, färben Buche, Ahorn, Lärche und Co. die Landschaft noch fleißig in unterschiedliche Rot-, Orange- und Gelbtöne.

Das milde Wetter der vergangenen Wochen lud dazu ein, diesen „goldenen Herbst“ in vollen Zügen zu genießen. Doch damit ist bald Schluss: „Wir befinden uns in der Nähe eines Sturmtiefs über der Nordsee“, sagt Meteorologe Reinhard Prugger von den Meteo-Experts. Dieses trübt auch über Tirol den Himmel.