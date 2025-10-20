Streit in Oetz eskaliert: Zorn richtete sich auch gegen Polizeibeamte

Nachdem die Polizei wegen eines heftigen Streits am Samstagnachmittag zu einer Veranstaltung nach Oetz gerufen wurde, wurden die Polizisten ebenfalls bedroht.

Oetz – Am vergangenen Samstag eskalierte gegen 17.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern einer Veranstaltung in Oetz.

Eine Streife der Polizeiinspektion Oetz fuhr daraufhin zum Veranstaltungsplatz und wollte die Männer befragen. Daraufhin wurde einer der streitenden Männer, ein 31-jähriger Österreicher, aggressiv gegenüber den Beamten. Sein Begleiter, ein 29-jähriger Österreicher, bedrohte ebenfalls die Polizisten.

Widerstand gegen die Staatsgewalt

Trotz Abmahnung hörten die beiden Männer nicht auf, die Polizeibeamten zu bedrohen. Schließlich wurden die Männer von den Polizisten aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen.