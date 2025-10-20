Tennis-Star Sinner fehlt Italien gegen Österreich: „Ich brauche eine Extra-Woche Pause“

Ausgerechnet in seiner Heimat Italien wird der vierfache Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner dem Davis-Cup-Team fehlen. Für Österreich steigt damit die Erfolgs-Chance.

Wien ‒ Schon wenige Minuten bevor Tennis-Star Jannik Sinner in Wien seine erste Presse-Konferenz gibt, taucht der Kader des italienischen Teams für das Davis-Cup-Finalturnier in Bologna auf. Nicht mit dabei: Jannik Sinner. Der Südtiroler wird damit ausgerechnet beim Heim-Turnier am 19. November gegen Österreich fehlen. Und das wiederum lässt die Chance auf die große Sensation doch steigen.

„Ich habe zweimal den Davis Cup gewonnen. Ich und mein Team haben das gemeinsam entschieden, weil die Saison am Ende relativ lang ist. Ich brauche eine Extra-Woche Pause. Das Ziel ist es, so gut wie möglich in die Australien Open zu starten“, erklärte der 24-Jährige, „Die Off-Season war nicht ideal in den letzten beiden Jahren. Deshalb haben wir das so entschieden.“