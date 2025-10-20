An „kritischem Punkt“ angelangt

1,8 Mio. Liter Antikörper pro Jahr: Novartis eröffnete in Kundl Werk für 250 Millionen Euro

Eröffneten die neue Anlage, v.l.: Roland Gander, Geschäftsführer Novartis Campus Kundl/Schaftenau, Gesundheits Landesrätin Cornelia Hagele, LH Anton Mattle, Novartis-Poduktionschef Steffen Lang, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Standortleiter Stefan Steger.
© Martin Vandory
Nach jener in Schaftenau eröffnete Novartis nun in Kundl eine 250 Millionen Euro teure Produktionsanlage für Antikörperproteine. Pharma-Firmenchefs kritisieren Teuerung, hohe Kosten und Bürokratie in Österreich sowie Rahmenbedingungen in Europa.

