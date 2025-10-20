37-Jähriger verletzt
Absperrung auf Geh- und Radweg platziert: Radler stürzte in Innsbruck
Nach Zeugen eines Unfalls, der sich bereits Sonntagfrüh in Innsbruck abgespielt hat, sucht aktuell die Polizei. Gegen 6.25 Uhr prallte ein 37-jähriger Radler auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Haller Straße auf Höhe des Hauses Nummer 65 gegen einen Baustellenabsperrzaun.
Eine unbekannte Person hatte diesen auf den Geh- und Radweg gestellt. Der Radler stürzte und verletzte sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter folgender Nummer: 059133/7591. (TT.com)