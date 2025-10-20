Beim Abbiegen

Auto und Kleintransporter prallten aufeinander: Zwei Verletzte bei Unfall in Radfeld

Beide Unfallwagen wurden schwer beschädigt.
© zoom.tirol

