Tiroler Starbucks-Chefin schweigt, auch in Linz und Salzburg müssen Filialen schließen

Nach dem abrupten Aus für den Starbucks-Standort in der Innsbrucker Altstadt ist nach wie vor unklar, wie es mit den beiden verbliebenen Filialen in Tirol weitergeht. Auch Starbucks-Österreich-Chefin Jessica Dubois, eine Tirolerin, äußert sich dazu nicht. In Linz und Salzburg mussten ebenfalls zwei Standorte schließen.