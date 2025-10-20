„Stille Stunde“ in Imst
Wenn die Einkaufsrunde zur kurzen Pause von Alltagshektik und Reiz-Überflutung wird
Karl Zoller (l.) wollte wissen, wie sich eine „Stille Stunde“ anfühlt, während Bernhard Juen bei seinem Einkauf die fehlende Musik gar nicht aufgefallen war.
© Alexander Paschinger
Der Billa-Markt in der Imster Langgasse ist das erste Lebensmittelgeschäft in Imst, das eine Stunde täglich auf Musik und unnötigen Lärm verzichtet. Nicht nur die Zielgruppe von sensiblen Personen empfindet das als „angenehm“.