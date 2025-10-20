Bei Abrissarbeiten drei Meter abgestürzt: 73-Jähriger verletzte sich in Oberperfuss

Ein 73-Jähriger musste am Montagvormittag nach einem Arbeitsunfall in Oberperfuss ins Krankenhaus Hall geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, führte der Mann gegen 10.30 Uhr Abrissarbeiten an einem Gebäude durch. Dabei gab ein Brett nach, woraufhin er aus etwa drei Metern Höhe abstürzte.