Ins Krankenhaus geflogen
Bei Abrissarbeiten drei Meter abgestürzt: 73-Jähriger verletzte sich in Oberperfuss
Ein 73-Jähriger musste am Montagvormittag nach einem Arbeitsunfall in Oberperfuss ins Krankenhaus Hall geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, führte der Mann gegen 10.30 Uhr Abrissarbeiten an einem Gebäude durch. Dabei gab ein Brett nach, woraufhin er aus etwa drei Metern Höhe abstürzte.
Der 73-Jährige verletzte sich am linken Handgelenk sowie am rechten Unterschenkel. Nach der Erstversorgung wurde er ins Spital geflogen. (TT.com)