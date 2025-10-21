Kommentar

Ein Frieden mit beschränkter Hoffnung

Christian Jentsch

Kommentarvon Christian Jentsch

Die vereinbarte Waffenruhe im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Trump hängt am seidenen Faden. Nicht alle finden Gefallen am Ende des Krieges, an einer nachhaltigen Befriedung des Nahost-Konflikts.