Mit Leidenschaft zum Erfolg: Wenn sich Mut und Vertrauen lohnen

Ein Haus für die Zukunft, ein spürbar gutes Betriebsklima, eine Schadenabwicklung, die ihresgleichen sucht, höchste Servicequalität und zahlreiche Auszeichnungen – auch in diesem Jahr gab es viele Highlights bei der TIROLER VERSICHERUNG. Hinter jedem einzelnen Erfolg stehen mutige Menschen, die ihren Job mit Leidenschaft ausüben.

Erfolgreiche Teamarbeit Georg Gridling, Bereichsleiter Immobilien: „Seit sieben Jahren bin ich Teil der TIROLER. Sieben Jahre, in denen unglaublich viel passiert ist. Mir wurde die Leitung des Bereichs Immobilien anvertraut – und damit der Bau unserer neuen Zentrale. Das erste Holzhochhaus in der Innsbrucker Innenstadt mit begrünter Fassade, modernen Arbeitswelten, dem ersten Changing Place Österreichs, prämiert mit klimaaktiv Gold, umgesetzt zu 93% von Tiroler Firmen. Ein Leuchtturmprojekt nachhaltigen Bauens. Dass dieses Vorhaben so gut gelungen ist, macht mich stolz. Möglich war das nur, weil alle im Team am selben Strang gezogen haben. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar und ich bin bereits mitten im nächsten spannenden Projekt!“

Wertvolle Unterstützung

© ATELIER HOHLRIEDER

Barbara Heis, Bereichsleiterin TIROLER Vertrieb: „Direkt nach der Matura habe ich bei der TIROLER im Rechnungswesen angefangen, drei Jahre später bin ich in den Vertrieb gewechselt. Dann ging alles sehr schnell. Ich habe viel gelernt und mich weitergebildet. Diese Anstrengungen waren es wert! Heute leite ich die TIROLER Außendienstorganisation – die personell größte Einheit im Unternehmen. Von Anfang an wurde mir großes Vertrauen entgegengebracht und ich habe stets Rückhalt und Unterstützung bekommen. Mit der TIROLER hatte ich großes Glück – nicht viele Unternehmen trauen sich, den ‚Jungen‘ Verantwortung zu übertragen. Doch genau das gibt mir den Antrieb, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Bestmögliche Qualität Harald Siegmund, Bereichsleiter Schaden & Leistung Sachversicherungen: „Alles begann mit einem Praktikum während meines IWW-Studiums – und dann kam Corona. Als frisch gebackener Trainee durfte ich eine wichtige Rolle im Krisenmanagement übernehmen. Wie oft bekommt man als junger Mitarbeiter schon eine solche Gelegenheit? Dieser Vertrauensvorschuss hat mir Mut gemacht und mich motiviert. Jetzt leite ich das Team Schaden & Leistung Sachversicherungen. Unser Ziel: Im Schadenfall unseren Kund*innen noch schneller möglichst unbürokratisch zu helfen. Eines war mir gleich bewusst: Im Schadenfall zeigt sich die Qualität einer Versicherung. Diese Verantwortung ist mein Ansporn.“

Gute Vertrauensbasis

© SIMON RAINER PHOTOGRAPHER