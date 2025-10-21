Why not study at the top?

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® – wo Zukunft entsteht

Wer am MCI studiert, entscheidet sich für mehr als ein Studium. Es ist ein Weg, Verantwortung zu übernehmen, Innovation aktiv mitzugestalten und die eigene Karriere bewusst zu formen.

Als Unternehmerische Hochschule® vereint das MCI wissenschaftliche Qualität, praxisorientierte Ausbildung, lösungsorientierte Forschung und internationale Vernetzung zu einem stimmigen Gesamtpaket für Studierende, Alumni und Unternehmenspartner:innen aus aller Welt. Seit seiner Gründung steht das MCI für Fortschritt, Dynamik und unternehmerisches Denken – mit einer klaren Vision:

„Wir begleiten motivierte Menschen.“

Zukunft studieren. Karriere gestalten.

Praxis trifft Wissenschaft. Projektarbeiten, Unternehmenskooperationen und innovative Lernformate bereiten Studierende am MCI optimal auf eine erfolgreiche Karriere vor.} © © MCI/Madeleine Gabl

Am MCI werden motivierte Menschen befähigt, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen – als Gestalter:innen von Innovation, Fortschritt und Verantwortung.

Mit hochwertigen Studienprogrammen, internationaler Vernetzung, persönlicher Betreuung und gelebtem Unternehmergeist ist das MCI der richtige Ort für alle, die mehr wollen: Wissen, Haltung, Wirkung.

Lifelong Learning & Executive Education

Lebenslang Lernen, nachhaltig wirken. Mit praxisnaher Forschung, Weiterbildung und gelebtem Unternehmergeist begleitet das MCI Menschen auf ihrem Weg zu neuen Perspektiven. © MCI/Kasper

Lebenslanges Lernen ist am MCI gelebte Realität.

Für Berufstätige und Führungskräfte bietet das MCI ein breites Executive-Education-Portfolio mit MBA-, MSc- und LL.M.-Programmen, Executive Master-Lehrgängen, Zertifikatskursen und maßgeschneiderten Unternehmensseminaren. Die Formate verbinden wissenschaftliche Qualität mit praktischer Relevanz, fördern Leadership-Kompetenzen, Innovationskraft und strategisches Denken. Das weltweite MCI Alumni Network mit über 17.000 Mitgliedern begleitet Karrieren, stärkt Kontakte und verbindet Wissen über Branchen und Generationen hinweg.

Studium mit Praxis & Perspektive

Weltweit vernetzt, regional verwurzelt. Studierende am MCI profitieren von internationalen Partneruniversitäten, globalen Netzwerken und spannenden Projekten mit regionaler Wirkung. © MCI/Madeleine Gabl

Das Studienangebot umfasst über 30 Bachelor- und Masterprogramme sowie zwei Doktoratsstudien in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft und Technologie & Life Sciences.

Studierende profitieren von praxisnahen Lehrveranstaltungen, Unternehmensprojekten, modernen Laboren und innovativen Lernformaten wie Blended Learning. Das MCI Career Center ist zentrale Anlaufstelle für Karrierestart und -entwicklung: Zugang zu Praktika und Jobs, Karriereplattformen, Recruiting Forum, Coachings und Mentoring vernetzen Studierende und Absolvent:innen mit führenden Arbeitgeber:innen.

MCI-Studium öffnet weltweit Türen MCI-Rektor Prof. Dr. Andreas Altmann: „Das MCI geht seit seiner Gründung einen eigenen konsequenten Weg. Hier trifft man auf hochkarätige Persönlichkeiten, spannende Themen, mutige Konzepte, kontroversielle Diskussionen und innovative Lösungen – ein Profil, das sich wohltuend vom Mainstream abhebt, ungeahnte Perspektiven erschließt und jungen Menschen weltweit Türen öffnet.“

Global Mindset. Local Impact.

Rund 3.500 Studierende aus über 60 Nationen prägen die internationale Atmosphäre am MCI. Die Hochschule pflegt Kooperationen mit über 300 Partneruniversitäten weltweit, darunter Top-Institutionen wie Yale University und UC Berkeley. Auslandssemester, Double-Degree-Programme, Study Tours und internationale Projekte eröffnen Studierenden globale Erfahrungen und starke Netzwerke. Gleichzeitig bleibt das MCI eng mit Tirol verbunden – mit Forschungskooperationen, Unternehmenspartnerschaften und gesellschaftlichem Engagement.

Forschung mit Verantwortung

Forschung am MCI vereint gesellschaftliche Relevanz und wissenschaftliche Qualität. In Feldern wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit, Energie und sozialer Innovation entstehen praxisorientierte Lösungen, die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft gleichermaßen stärken. Als Impulsgeber für verantwortungsbewusste Innovation gestaltet das MCI Zukunft aktiv mit.

Jetzt informieren & Studienplatz sichern

Erste Bewerbungsfrist: 9. November 2025 – Studienplatz sichern, mci.edu/studienangebot

Open House: 31. Jänner 2026 – Lehrende treffen, Studiengänge entdecken, Zukunft gestalten