Landecker Gemeinden überzeugen bei e5-Gala mit Energieprojekten

St. Anton am Arlberg erhielt drei „e“ für seinen Einsatz in Sachen Klimaschutz, Prutz wurde mit zwei „e“ für sein E-Carsharing-Projekt ausgezeichnet. Insgesamt stellten sich 21 Tiroler Gemeinden dem Energieeffizienz-Audit.

Innsbruck – Bei der e5-Gala am 7. Oktober im Innsbrucker Congress zogen die Gemeinden aus dem Bezirk Landeck positive Bilanz. St. Anton am Arlberg konnte mit drei „e“ punkten und überzeugte unter anderem durch den klimaaktiv Silber Gebäudestandard bei Neubau- und Sanierungsprojekten sowie die ersten Arlberger Energietage.

Die Gemeinde Prutz erhielt zwei „e“ und stach besonders mit der Carsharing-Initiative „e-Go-Prutz“ hervor, bei der zwei Elektroautos monatlich rund 2600 Kilometer zurücklegen und vom Sozialsprengel sowie der Lebenshilfe genutzt werden.

60 Tiroler Gemeinde im e5-Landesprogramm

„Die e5-Gemeinden sind seit über 27 Jahren treibende Kräfte der Energiewende in Tirol. Sie zeigen, wie Klimaschutz und Energieeffizienz nicht nur diskutiert, sondern gelebt werden“, würdigte Landeshauptmann-Stellvertreter und Energielandesrat Josef Geisler die Leistungen der Gemeinden.

Das e5-Landesprogramm begleitet mittlerweile 60 Tiroler Gemeinden auf ihrem Weg zur Energieautonomie, die bis 2050 erreicht werden soll. Die Energieagentur Tirol unterstützt die teilnehmenden Kommunen mit direkten Ansprechpersonen, Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildungsangeboten.

Vier „e“ für Brixlegg, Stams und Telfs

Neben den Landecker Gemeinden wurden weitere 19 Energiepioniergemeinden ausgezeichnet, darunter Brixlegg, Stams und Telfs mit vier „e“ sowie mehrere Gemeinden mit drei und zwei „e“. Die Bewertung erfolgt ähnlich dem Hauben-Prinzip bei Restaurants: Je nach Umsetzungsgrad der Maßnahmen werden die Gemeinden mit einem bis fünf „e“ ausgezeichnet.