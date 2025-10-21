AQUA DOME: Neues Wellness-Feeling nach großem Umbau
The winner is … AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld! Das Thermen-Resort im Ötztal erhielt ganz aktuell erneut den „World Spa Award“ als „World's Best Mineral & Hot Springs Spa 2025“!
„Wir sind überglücklich, dass unsere ständigen Bemühungen, High-End-Qualität in Sachen Wellnessurlaub zu liefern, solchermaßen gewürdigt wurden“, freuen sich Geschäftsführerin Bärbel Frey und Direktorin Barbara Krabath. Soeben wurde ein großer Um- und Ausbau im Saunabereich und ein stylisches Facelift im Thermendom, dem Herzstück des AQUA DOME, abgeschlossen.
Der neue Saunabereich: Noch mehr Freiraum, noch mehr Qualität
Holzwände auf den Liege-Galerien nehmen hier die Wellenbewegung des Wassers auf und sorgen für neue Ruhe-Inseln. Nach der großen Umgestaltung gibt es auch in der Saunalandschaft ein völlig neues Wellness-Feeling zu erleben. Hier wurde in individuellen Raum und noch mehr Qualität investiert. Unendlich viel Neues will live entdeckt werden: etwa der neu gestaltete Saunagarten mit Außensauna und der türkis leuchtende Außen-Whirlpool vor begrünter Wand. Weiter dazu gekommen sind ganz viele neue Orte für Tiefenentspannung: Zu den vier neuen Premium-Ruheräumen inklusive reservierter Liegen im Thermen-Bereich für Day-Spa-Gäste hat sich als Schmuckstück ein neuer Ruheraum im Saunabereich gesellt. Dezent in die Gesamtarchitektur eingefügt, schmiegt er sich ans Sauna-Gebäude und bietet selbst für 60 Personen großzügigen Platz. Übrigens, nicht nur drinnen in modern-geradlinigem Stil, mit Naturtönen und breiten Komfort-Liegen als Ruheinseln mit atmosphärischer Beleuchtung. Sondern auch draußen auf einer überdachten Holz-Veranda. Weil mehr persönlicher Freiraum das Wellness-Gefühl ebenso perfektioniert wie das Gefühl hochwertiger Materialien. Wer sich im Saunabereich kurz zurückziehen will, wird sich zudem über den neuen „Nature Garden“ mit Schwebeliegen freuen.
Einzigartig: Das neue Sauna-Aufguss-Konzept
Das i-Tüpfelchen aber ist das neue, eigens für den AQUA DOME entwickelte Sauna-Konzept: Es thematisiert das Erlebnis „Berge, Wasser, Kraft“ der Ötztaler Alpen mit unverwechselbaren Aufgüssen, Infusionen und Peelings. Dabei kommen wohltuend duftende Essenzen und Öle von heimischen Kräutern und Pflanzen, von Blättern und Blumen, Nadelhölzern und Gewürzen in die Aufgüsse. Im Zentrum stehen dabei die Schluchtensauna, der Dampfdome und die Loftsauna. Der neue Aufgussplan liest sich wie eine alpine Erlebnis-Reise. Beispiele gefällig? Der Duft frischer Birkenzweige schafft Klarheit, ein Wasser‑Ritual mit mineralischem Alpenpeeling wirkt reinigend und erneuernd, während der warme Duft von Kardamom harmonisiert und stärkt. Dabei setzten die Sauna-Meister:innen im AQUA DOME unter anderem ein neues Destillationsinstrument ein, mit dem frische und getrocknete Pflanzen und Bäume direkt auf dem Ofen bedampft werden – und so ihre volle Wirkung und Energie entfalten können.
Infos: www.aqua-dome.at