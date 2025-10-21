AQUA DOME: Neues Wellness-Feeling nach großem Umbau

The winner is … AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld! Das Thermen-Resort im Ötztal erhielt ganz aktuell erneut den „World Spa Award“ als „World's Best Mineral & Hot Springs Spa 2025“!

„Wir sind überglücklich, dass unsere ständigen Bemühungen, High-End-Qualität in Sachen Wellnessurlaub zu liefern, solchermaßen gewürdigt wurden“, freuen sich Geschäftsführerin Bärbel Frey und Direktorin Barbara Krabath. Soeben wurde ein großer Um- und Ausbau im Saunabereich und ein stylisches Facelift im Thermendom, dem Herzstück des AQUA DOME, abgeschlossen.

Der neue Saunabereich: Noch mehr Freiraum, noch mehr Qualität

Holzwände auf den Liege-Galerien nehmen hier die Wellenbewegung des Wassers auf und sorgen für neue Ruhe-Inseln. Nach der großen Umgestaltung gibt es auch in der Saunalandschaft ein völlig neues Wellness-Feeling zu erleben. Hier wurde in individuellen Raum und noch mehr Qualität investiert. Unendlich viel Neues will live entdeckt werden: etwa der neu gestaltete Saunagarten mit Außensauna und der türkis leuchtende Außen-Whirlpool vor begrünter Wand. Weiter dazu gekommen sind ganz viele neue Orte für Tiefenentspannung: Zu den vier neuen Premium-Ruheräumen inklusive reservierter Liegen im Thermen-Bereich für Day-Spa-Gäste hat sich als Schmuckstück ein neuer Ruheraum im Saunabereich gesellt. Dezent in die Gesamtarchitektur eingefügt, schmiegt er sich ans Sauna-Gebäude und bietet selbst für 60 Personen großzügigen Platz. Übrigens, nicht nur drinnen in modern-geradlinigem Stil, mit Naturtönen und breiten Komfort-Liegen als Ruheinseln mit atmosphärischer Beleuchtung. Sondern auch draußen auf einer überdachten Holz-Veranda. Weil mehr persönlicher Freiraum das Wellness-Gefühl ebenso perfektioniert wie das Gefühl hochwertiger Materialien. Wer sich im Saunabereich kurz zurückziehen will, wird sich zudem über den neuen „Nature Garden“ mit Schwebeliegen freuen.

Einzigartig: Das neue Sauna-Aufguss-Konzept