Tiroler Biathlon-Ass wieder fit
Angst vor Infekt – und Spinnen: Warum Gandler Olympia zuversichtlich entgegenblickt
Nach dem verheißungsvollen Herbst-Auftakt in München will die Tiroler Biathletin Anna Gandler im Olympia-Winter nachlegen.
© gepa/Bachun
Von Florian Madl
