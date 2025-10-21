Tiroler Biathlon-Ass wieder fit

Angst vor Infekt – und Spinnen: Warum Gandler Olympia zuversichtlich entgegenblickt

Nach dem verheißungsvollen Herbst-Auftakt in München will die Tiroler Biathletin Anna Gandler im Olympia-Winter nachlegen.
© gepa/Bachun
Florian Madl

Von Florian Madl