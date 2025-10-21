Schlagerstar Vanessa Mai eröffnet den Winterzauber in Reutte

Am 14. November feiert Reutte den Auftakt in die Wintersaison mit gleich drei Höhepunkten: Der Lichterpark „Lumagica Reutte“ öffnet auf Ehrenberg seine Pforten, im Park in Reutte geht „Reutte on Ice“ wieder an den Start und Schlagerstar Vanessa Mai bringt mit einem Live-Konzert Partystimmung in die Stadt.

Reutte – Bereits ab 16 Uhr öffnen sich die Tore für das große Opening-Event, bei dem zunächst das DJ- und Entertainment-Duo „2:tages.bart“ für Stimmung sorgt. Der Höhepunkt des Abends folgt um 19 Uhr, wenn Vanessa Mai die Bühne betritt und ihre Hits zum Besten gibt.

Nach dem Auftritt des Schlagerstars übernimmt die Partyband BÄÄM das musikalische Zepter, bevor DJ Instyle ab 22 Uhr den Abend musikalisch ausklingen lässt.

Neue Installationen

Zeitgleich verwandelt sich die Burgenwelt Ehrenberg wieder in einen magischen Lichterpark. Lumagica bietet in diesem Jahr neue Installationen, musiksynchrone Lichtshows und interaktive Stationen. „LUMAGICA bringt die Geschichte der Anlage auf neue Weise zum Leuchten“, erklären Thomas Mark, Präsident von MK Illumination, und Armin Walch, Geschäftsführer der Burgenwelt Ehrenberg.

Das historische Gemäuer der Burgenwelt Ehrenberg bietet auch heuer wieder ein einzigartiges Lichterlebnis in mystischer Atmosphäre. © Robert Eder

Der Lichterpark hat sich seit seiner Premiere 2022 zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien und Lichtkunst-Enthusiasten entwickelt. Die Kombination aus historischer Kulisse und moderner Lichtkunst schafft eine besondere Atmosphäre, die BesucherInnen in eine Welt voller Fabelwesen und mittelalterlicher Mystik entführt.

Mehr Komfort

Nach dem Gewinn des Tirol Touristica Awards im Vorjahr und einer Silber-Auszeichnung beim Austrian Event Award präsentiert sich auch „Reutte on Ice“ dieses Jahr wieder mit Neuerungen und Verbesserungen. Eine erweiterte Eisbar und eine beheizte Unterstellmöglichkeit vor dem Musikpavillon sorgen für mehr Komfort an Westösterreichs größtem Eislaufplatz.

Schlittschuhlaufen im stimmungsvoll beleuchteten Stadtpark Reutte – heuer mit noch mehr Gästekomfort. © Robert Eder