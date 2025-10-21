Wechsel fixiert: Für dieses World-Tour-Team tritt Tiroler Schrettl künftig in die Pedale

Innsbruck/Astana – Der U23-WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schrettl wechselt vom Team Tirol KTM zum kasachischen Astana-Radrennstall in die World Tour. Der 22-Jährige erhielt bei der Mannschaft unter Führung des umstrittenen Ex-Profis Alexander Winokurow einen Dreijahresvertrag bis Ende 2028. Diesen hat Schrettl laut eigenen Angaben bereits im Frühsommer unterschrieben, also lange vor seinem aufsehenerregenden dritten Rang im Straßenrennen der WM in Kigali Ende September.