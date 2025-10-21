Neue lila Radwege in Innsbruck: Farbe hält „circa zwei Jahre“

100.000 Euro fließen heuer in die lila Beschichtung der zentralen West-Ost-Radachse von Innsbruck. Die Gesamtkosten für das Kooperationsprojekt von Stadt und „Innsbruck Tourismus“ stehen noch nicht fest. Die Beschichtung wird laut Stadt circa zwei Jahre halten, aber auch Witterung und Beanspruchung spielen eine Rolle.