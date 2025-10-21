„Innsbruck Tourismus“ zahlt mit

Neue lila Radwege in Innsbruck: Farbe hält „circa zwei Jahre“

Die lila Beschichtung (wie hier in der Museumstraße) ist bei Schlechtwetter kaum sichtbar, sagt die Radlobby. Zudem hätten Radfahrer bereits über Rutschgefahr berichtet.
© Rita Falk
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

100.000 Euro fließen heuer in die lila Beschichtung der zentralen West-Ost-Radachse von Innsbruck. Die Gesamtkosten für das Kooperationsprojekt von Stadt und „Innsbruck Tourismus“ stehen noch nicht fest. Die Beschichtung wird laut Stadt circa zwei Jahre halten, aber auch Witterung und Beanspruchung spielen eine Rolle.

