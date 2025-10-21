Über 4,5 Meter Höhe
Wer hat die höchste Sonnenblume Tirols? Sieg geht an die sechsjährige Lea
Schönwies, Hopfgarten im Brixental, Elbigenalp – diese Orte haben eins gemeinsam: Dort wuchsen im heurigen Sommer die höchsten Sonnenblumen Tirols heran.
© Grünes Tirol
TeilnehmerInnen aller Altersklassen waren beim Projekt „Mein Gartenwunder“ eingeladen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die sechsjährige Lea aus Schönwies hat nicht umsonst ihre Sonnenblume über den Sommer hinweg gegossen und gepflegt: Mit 4,55 Meter Höhe hat sie die höchste Sonnenblume Tirols.