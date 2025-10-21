Teamgeist trifft Vielfalt im OP

Breites medizinisches Spektrum mit rund 6.000 Operationen im Jahr an der Privatklinik Kettenbrücke.

Der Pflegeberuf ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll. Das zeigt sich bei der Arbeit im OP ganz besonders. An der Privatklinik Kettenbrücke betreut das engagierte Team von diplomierten OP-Pflegekräften, Operationstechnischen Assistent*innen (OTA), OP-Assistent*innen Sterilisationsassistent*innen, Anästhesie- bzw. Intensiv-Pflegeexpert*innen und Mediziner*innen jährlich rund 6.000 Operationen in allen Operationsfachrichtungen. OP-Personalleitung Ramona Gassner MScN, BSc, BA, berichtet aus dem Alltag in den vier Operationssälen der größten Privatklink Westösterreichs.

Erfahrenes Team von Allroundern

„Unser Operationsprogramm variiert je nach Fachrichtung. Wir absolvieren auch Notfalloperationen nach Bedarf, da braucht es ein erfahrenes Team von Allroundern“, erklärt Ramona Gassner. So kann es durchaus vorkommen, dass das OP-Team am Vormittag das Einsetzen einer Knieprothese und am Nachmittag eine Darmoperation durchführt.

„Fachübergreifend zu denken hilft uns sehr, im Team stets beste Leistung zu bringen.“ Ramona Gassner, OP-Personalleitung

Fachübergreifendes Denken

Das breite Operationsspektrum von Eingriffen in den Bereichen Unfallchirurgie, Orthopädie, Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Augen, Urologie, Gynäkologie oder HNO wird ergänzt durch plastische Chirurgie bis hin zu komplexen Operationen in der Neurochirurgie. Die Top-Spezialisten vom Wirbelsäulenzentrum führen von Verschraubungen der Wirbelsäule bis hin zum Wirbelkörperersatz alle Operationen in dem Bereich durch. „Dank unseres breiten Einsatzgebiets fällt es leicht, fachübergreifend zu denken. Das hilft uns sehr, im Team stets beste Leistung zu bringen“, betont Ramona Gassner.

Flexibilität für Mitarbeiterzufriedenheit

Mit viel Engagement hat Ramona Gassner gemeinsam mit ihrer Vertretung Alexia Tschöll und der OP-Managerin Verena Prock in den letzten Jahren ein Team von aktuell 42 Mitarbeitenden im OP aufgebaut, bei dem quer über die Hierarchien und Fachgebiete gut zusammengearbeitet wird und das am Ende jeden Tages stolz ist auf das Geleistete. „Mir ist der Mix aus Erfahrung und Offenheit Neuem gegenüber besonders wichtig“, erklärt die Expertin. Im Rahmen der Dienstplangestaltung wird auf die jeweiligen Bedürfnisse der Mitarbeitenden bestmöglich eingegangen. Die Teammitglieder arbeiten je nach persönlicher Situation Voll- oder Teilzeit und ihre individuellen Wünsche nach längeren oder kürzeren Diensten werden berücksichtigt. Nach Karenzen ist der Wiedereinstieg auch im geringfügigen Ausmaß möglich. Ein tolles Angebot für junge Mütter.

Mit Weiterbildung am Ball bleiben