Land Tirol ehrt vier Traditionsbetriebe aus dem Bezirk Kufstein

Wirtschaftslandesrat Mario Gerber überreichte den FirmenvertreterInnen die Urkunde „Tiroler Traditionsbetrieb“ für ihre runden Betriebsjubiläen im Jahr 2025.

Die Ehrung wird an Unternehmen verliehen, die seit mindestens 30 Jahren bestehen und einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft leisten. Unter den Geehrten befanden sich die Tischlerei Buchauer aus Ebbs (40-jähriges Jubiläum), Neuner's Gesundheit & Wellness GmbH aus Kirchbichl und die Hussl GmbH aus Reith im Alpbachtal (jeweils 50-jähriges Jubiläum) sowie die Maschinenbau Grissemann GmbH aus Kufstein, die auf ein 60-jähriges Bestehen zurückblickt.

„Tirols Traditionsunternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit ihrem langjährigen Engagement, ihrer Innovationskraft und der Weitergabe von Know-how über Generationen hinweg leisten sie einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und regionalen Wertschöpfung in unserem Land“, betonte Landesrat Gerber bei der Feierlichkeit.

Von Wellness bis Maschinenbau

„Diese Unternehmen stehen für Verlässlichkeit und Beständigkeit – Werte, die gerade in Zeiten von Bedeutung sind. Es ist mir ein Anliegen, diesen Betrieben für ihre Leistungen, ihren Einsatz für unsere Regionen und ihre Vorbildwirkung zu danken.“