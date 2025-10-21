Wagen schwer beschädigt

Auto stürzte in Vomperbach ab: Lenker hatte großes Glück

Das wurde bei dem Absturz schwer beschädigt. Es blieb seitlich in einem ausgetrocknetem Bachbett liegen.
© zoom.tirol

Der Mann wurde nur leicht verletzt und konnte das zerstörte Auto selbstständig verlassen.

