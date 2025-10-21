Fahrer übersah Fußgängerin
Von Pritschenwagen überrollt: 85-Jährige kam bei Unfall in Neustift ums Leben
Beim Freizeitzentrum Neustift kam es zu dem tödlichen Unfall.
© Liebl
Beim Rückwärtsfahren mit dem Pritschenwagen übersah ein Fahrer eine ältere Frau. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
Neustift im Stubaital – Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstag um 13.15 Uhr in Neustift im Stubaital: Eine 85-jährige Frau war zu Fuß auf dem Uferweg im Bereich des Freizeitzentrums unterwegs.
Beim Rückwärtsfahren übersah ein Autofahrer die Frau. Sie wurde von dem Pritschenwagen überrollt. Rotes Kreuz und Notarzt wurden sofort alarmiert und waren rasch vor Ort, doch die Frau verstarb noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.