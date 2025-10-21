Von Pritschenwagen überrollt: 85-Jährige kam bei Unfall in Neustift ums Leben

Beim Rückwärtsfahren mit dem Pritschenwagen übersah ein Fahrer eine ältere Frau. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Neustift im Stubaital – Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstag um 13.15 Uhr in Neustift im Stubaital: Eine 85-jährige Frau war zu Fuß auf dem Uferweg im Bereich des Freizeitzentrums unterwegs.