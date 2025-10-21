Gartenverein Lavant begrüßt 200. Mitglied – OGV verdoppelt Mitgliederzahl in zwei Jahren

Der Obst- und Gartenbauverein Lavant konnte innerhalb von nur zwei Jahren seine Mitgliederzahl verdoppeln. Mit Brigitte und Franz Egartner aus Oberdrum wurde kürzlich das 200. Mitglied in den Reihen des Vereins begrüßt.

Lavant – "Der eigene Garten liegt im Trend. Selbst erzeugte Lebensmittel schmecken besser, sind gesünder und außerdem günstiger als im Supermarkt", erklärt Obmann Thomas Schrotter den großen Zulauf. Zudem werde der Garten immer mehr zum Ausgleich des Arbeitsalltags.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gartenwissen durch Expert*innen des Landes mittels Vorträgen und Workshops zu vermitteln. Ein besonderer Vorteil für die Mitglieder: Die Veranstaltungen können kostenlos besucht werden.

Als die Egartners als 200. Mitglied identifiziert wurden, besuchte der Vorstand das Ehepaar in ihrem Bauerngarten. Bei einer Führung durch die Anlage überreichte der Verein einen Roten Boskoop als Geschenk – ein lagerfähiger Herbstapfel, der im Naturgarten des Paares noch fehlte. Den Abend ließ man gemeinsam bei einer Jause und Gartengesprächen ausklingen.