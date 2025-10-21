Warum das Kriegsende in der Ukraine nicht näher rückt

Trotz monatelanger Bemühungen von US-Präsident Donald Trump tobt der Krieg in der Ukraine weiter. Auch über seinem groß angekündigten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest stehen Fragezeichen.

Washington, Moskau, Budapest – Seit einem Dreivierteljahr rührt US-Präsident Donald Trump auch in der Ukraine-Politik kräftig um. Er sieht sich als Friedensstifter und hat die Ukrainer zum Einlenken gezwungen. Aber das Kriegsende scheint dadurch nicht näher gerückt zu sein – im Gegenteil: Russland hat seine Angriffe verstärkt.

Zwei Gründe für Trumps bisheriges Scheitern stechen heraus. Erstens ist der Kreml schlicht nicht willens, seine Invasion in der Ukraine zu stoppen. Russland rückt auf dem Schlachtfeld langsam, aber stetig vor, und Kremlchef Wladimir Putin geht offenbar davon aus, dass die Zeit für ihn spielt.

Kriegsziele unverändert

Der Kreml hält bis heute an seinen Kriegszielen fest, mit denen er vor dreieinhalb Jahren die Ukraine angegriffen hat. Und er fordert eine Art Kapitulation als Voraussetzung für Verhandlungen. Motto: Gib mir, was ich will, oder ich hole es mit Gewalt.

Die Ukrainer und die Europäer werfen dem Kreml eine Verzögerungstaktik vor. Sie sehen in Druck auf Moskau die einzige Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Und fast schien es, als hätten sie mit ihrer Einflüsterungskampagne den US-Präsidenten überzeugt. Dieser drohte Russland, Marschflugkörper vom Typ Tomahawk an die Ukraine zu liefern.

Putin-Fan im Weißen Haus

Doch dann kam der zweite Grund für Trumps bisheriges Scheitern zum Tragen: seine verblüffende Ehrerbietung gegenüber dem autoritären Herrscher in Moskau. Der Kreml nutzt das aus: Wann immer der Druck steigt, sorgt Putin in einem Gespräch mit Trump dafür, dass seine Truppen weiter angreifen können.

Bei ihrem Treffen Mitte August in Alaska brachte Putin den US-Präsidenten von dessen Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe ab. Stattdessen solle parallel zu den Kämpfen verhandelt werden – woraus dann nichts wurde.

Doch keine Marschflugkörper

Vorige Woche rief Putin am Vorabend von Trumps Empfang für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus an. Anschließend wollte Trump von Tomahawks für die Ukraine nichts mehr wissen – und schlug gegenüber seinem Gast Selenskyj wieder einen aggressiveren Ton an.

Vereinbart wurde in dem Telefonat auch ein weiterer Gipfel von Trump und Putin, diesmal in Budapest. Dass sich nun die Vorbereitungen verzögern, weil dem Vernehmen nach die Vorstellungen zu weit auseinander liegen, kommt nicht überraschend. Es passt in die Strategie des Kreml, Trump mit der Aussicht auf die große Bühne zu ködern – ohne dass substanziell etwas weitergeht.

Was machen jetzt die Europäer?