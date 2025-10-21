Brücke soll ab kommenden Sommer Stans und Schwaz verbinden

Der Spatenstich für die neue Brücke ist erfolgt. Die 100 Meter lange und drei Meter breite Verbindung über den Inn soll am 30. Juni 2026 fertig sein.

Jetzt erfolgte der Spatenstich für die neue Rad- und Fußgänger:innenbrücke. Diese soll Schwaz und Stans verbinden. Die neue Brücke wird auf Schwazer Seite im Bereich hinter dem Bootshaus der Feuerwehr an die bestehende Infrastruktur anschließen, auf Stanser Seite erfolgt die Anlandung im Bereich des Sägewerks Mair.

Bereits vor einigen Jahren wurde der Bau dieser Brücke im Rahmen der Erstellung des Radwegekonzeptes durch den Planungsverband Schwaz-Jenbach und Umgebung beschlossen. Veranschlagt wurden 3,2 Millionen Euro. Davon kommen 2,5 Millionen Euro von Bund und Land. 250.000 Euro bleiben für die Gemeinden Schwaz und Stans. Mitfinanziert wird aber auch vom Tourismusverband Silberregion Karwendel.