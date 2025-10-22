Ins Tal geflogen
Vermisster Bergsteiger löste am Dienstagabend große Suchaktion in Scharnitz aus
Scharnitz – Eine große Suchaktion wurde am Dienstagabend im Bereich des Marxenkars in Scharnitz gestartet. Ein Bergsteiger war abgängig. Die Bergrettung Scharnitz sowie die Feuerwehren Scharnitz, Landeck sowie die Berufsfeuerwehr und die Libelle Salzburg mit Nachtsichtausrüstung rückten gegen 20 Uhr zum Einsatz aus. Bei der Suchaktion waren auch Drohnen beteiligt.
Laut der Leitstelle Tirol konnte der Mann kurz vor 23 Uhr unterkühlt, aber unverletzt geborgen werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber RK-2 ins Tal geflogen. Genauere Informationen zur Identität des Bergsteigers waren vorerst nicht bekannt. (TT.com)