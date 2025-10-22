Vermisster Bergsteiger löste am Dienstagabend große Suchaktion in Scharnitz aus

Scharnitz – Eine große Suchaktion wurde am Dienstagabend im Bereich des Marxenkars in Scharnitz gestartet. Ein Bergsteiger war abgängig. Die Bergrettung Scharnitz sowie die Feuerwehren Scharnitz, Landeck sowie die Berufsfeuerwehr und die Libelle Salzburg mit Nachtsichtausrüstung rückten gegen 20 Uhr zum Einsatz aus. Bei der Suchaktion waren auch Drohnen beteiligt.