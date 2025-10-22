Sechs Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

In der Ukraine hat es nach den jüngsten russischen Luftangriffen vor allem auf die Region Kiew sechs Tote gegeben. Zwei Personen seien in der Hauptstadt direkt ums Leben gekommen, teilen die Rettungskräfte mit. Infolge der russischen Angriffe im Umland von Kiew seien vier weitere Personen gestorben, darunter zwei Kinder. Nach Angaben der ukrainischen Regierung nahm das russische Militär erneut die Versorgungsinfrastruktur ins Visier.

Deshalb gebe es in vielen Regionen des Landes Stromausfälle, erklärte das Energieministerium. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, im Stadtteil Dniprowskyj seien zehn Menschen aus einem brennenden Hochhaus gerettet worden.

In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja gab es Behördenangaben zufolge neun Einschläge von russischen Kampfdrohnen. Mehrere Wohnhäuser seien in Brand geraten, teilte der Gouverneur des Gebiets Iwan Fedorow bei Telegram mit. Zahlreiche russische Raketen und Drohnen wurden der ukrainischen Luftwaffe zufolge auch auf die Industriestadt Kamjanske abgefeuert. Berichte über mögliche Schäden und Opfer gab es vorerst nicht.

Zuvor hatten mehrere russische Kampfdrohnen auch die südukrainische Hafenstadt Ismajil an der rumänischen Grenze angegriffen. Der ukrainische öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtete von Explosionen und Stromausfällen in der Stadt an der Donau. Offizielle Bestätigungen standen dafür aus.