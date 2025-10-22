Nachbar bemerkte Stichflamme: Kaminbrand führte zu Feuerwehreinsatz in Grän

Grän – Zu einem Feuerwehreinsatz, der glücklicherweise glimpflich endete, kam es am Dienstag in Grän. Wie die Polizei berichtet, beheizte am Nachmittag ein 66-jähriger Österreicher in seinem Wohnhaus den Holzkessel mit Scheitholz und legte im Laufe des Nachmittags mehrfach Holz nach. Gegen 18 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar eine Stichflamme aus dem Kamin und alarmierte sofort die Freiwillige Feuerwehr Grän.

Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften zum Einsatzort aus. Die Freiwillige Feuerwehr Tannheim wurde nachalarmiert. Unter ihrer Aufsicht und im Beisein zweier Kaminkehrer wurde der Kamin kontrolliert ausgebrannt. Etwa eine halbe Stunde später war der Brand bereits unter Kontrolle. Nach dem kontrollierten Ausbrennen wurde der Kamin durch einen Rauchfangkehrer gereinigt und überprüft. Gegen 20 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.