Bevölkerung zahlt Zeche für verfehlte Gas-Politik

Lange Zeit lief alles bestens. Man nahm das billige Erdgas aus Russland, stellte keine Fragen und begab sich in völlige Abhängigkeit. Und weil das so gut funktionierte, wurden die Netze fleißig ausgebaut. Jetzt zahlt die Bevölkerung die Zeche für die verfehlte Energie-Politik. Russland hat bereits 2014 Teile der Ukraine besetzt und annektiert. Aufgewacht sind die westlichen Politiker allerdings viel später, als Russland 2022 versuchte, die Ukraine komplett zu übernehmen. Seitdem verzichten immer mehr europäische Länder auf Gas aus Russland, auch Österreich ist kein Gastransitland mehr und sitzt seitdem quasi auf leeren Pipelines.