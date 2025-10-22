- Überblick
Kommentar
Die Kunst, Ruinen zu bauen
Kommentarvon Joachim Leitner
Die Junge Talstation steht vor dem Aus, die Zukunft des „Reich für die Insel“-Kubus ist ungewiss: In Innsbruck sind bewährte Kultureinrichtungen bedroht. Um sie abzusichern, fehlt nicht nur Geld, sondern auch politischer Wille.
