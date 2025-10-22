Kulturmühle Ritzenried

Erfolgreicher Start: Pitztaler Jazzherbst glänzte mit musikalischen Höhepunkten

Die Kulturmühle Ritzenried begeisterte mit dem ersten Pitztaler Jazzherbst 2025.
© Kulturmühle Ritzenried

Der Pitztaler Jazzherbst begeisterte Anfang Oktober mit zwei außergewöhnlichen Konzerten in der Handwerksmühle Ritzenried. Während das Duo „Sinfonia de Carnaval“ die Besucher*innen beim traditionellen Jazzfrühstück auf eine musikalische Weltreise mitnahm, sorgten die „Jazz Monkeys“ eine Woche später mit einer mitreißenden Mischung aus Jazz-Klassikern für beste Stimmung.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035