Kulturmühle Ritzenried
Erfolgreicher Start: Pitztaler Jazzherbst glänzte mit musikalischen Höhepunkten
Die Kulturmühle Ritzenried begeisterte mit dem ersten Pitztaler Jazzherbst 2025.
© Kulturmühle Ritzenried
Der Pitztaler Jazzherbst begeisterte Anfang Oktober mit zwei außergewöhnlichen Konzerten in der Handwerksmühle Ritzenried. Während das Duo „Sinfonia de Carnaval“ die Besucher*innen beim traditionellen Jazzfrühstück auf eine musikalische Weltreise mitnahm, sorgten die „Jazz Monkeys“ eine Woche später mit einer mitreißenden Mischung aus Jazz-Klassikern für beste Stimmung.