Arbeiten beim ÖAMTC oder die spontane Bewerbung über facebook

Peter Guhl ist seit einem Jahr beim ÖAMTC und bereut seinen Wechsel zum Club keine Sekunde.

„Ich habe damals auf facebook gesehen, dass der ÖAMTC Tirol Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Daraufhin habe ich mich spontan beworben. Kurz darauf hat mich der Technische Leiter angerufen und es hat gepasst.“

Ursprünglich aus Freiburg im Breisgau stammend und gelernter KFZ-Elektriker, ist Peter der Liebe wegen nach Tirol gezogen und sowohl privat als auch beruflich angekommen.

Planbare Freizeit aufgrund des Turnusdienstes

Er ist als Pannenfahrer in der ÖAMTC Landeszentrale in Innsbruck angestellt und von dort auch unterwegs. „Natürlich bin ich auch in der stationären Pannenhilfe in Innsbruck eingeteilt, arbeite im Turnusdienst und habe auch Nachtdienste. Der Vorteil eines solchen Dienstes ist, dass ich im Jänner schon weiß, wie mein Dienstplan im Dezember des gleichen Jahres aussieht. So kann ich meine Freizeitaktivitäten und auch die Urlaube super planen.“

Peter Guhl, seit einem Jahr ÖAMTCler. © ÖAMTC

Herausforderungen begeistern

„Die Arbeit als Pannenfahrer ist genau mein Ding. Ich kann im Freien arbeiten, unseren Mitgliedern helfen und sie auch beraten. Jeder Tag ist anders: Ich schätze die täglichen Herausforderungen.“ Und Peter ergänzt noch: „Die Pannengruppe und die Abschleppfahrer – das sind super Arbeitskollegen. Und wir wollen dieses Team noch verstärken und wie man bei mir sieht, geht das auch spontan. Einfach bei uns melden!“