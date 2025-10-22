Mit Gesicht gegen Torstange: Skistar von Sturz im Sölden-Training schwer gezeichnet
Das tut schon beim Hinschauen weh! Kira Weidle-Winkelmann kam beim Training in Sölden zu Sturz und knallte mit dem Gesicht gegen eine Torstange.
Auf Instagram teilte die deutsche Speed-Spezialistin, die in der Abfahrt sechsmal am Podest stand und 2021 WM-Silber gewann, ein Foto von dem unliebsamen „Mitbringsel“ und ein Video vom Sturz.
DSV-Teamkollegin Lena Dürr tröstete sie mit einem Gedicht: „Laub: Bunt. Nase: Wund. Winter: In Sicht. Herbstgedicht.“ Das sorgte beim Sturzopfer zumindest für ein bisschen Aufmunterung.
Bis zur ersten Saison-Abfahrt der Frauen bleibt der 29-Jährigen noch Zeit: Die steigt erst am 12. Dezember in St. Moritz. Wie der DSV mitteilte, wurde Weidle-Winkelmann bereits operiert und darf zehn bis 14 Tage keine Skibrille tragen. (TT.com)