Ex-Nationalspieler im Interview
Vom ÖFB-Team ins Gefängnis und zurück ins Leben: Kuljic, der geläuterte Wettbetrüger
Der 20-malige Nationalspieler Sanel Kuljic, wegen schweren Betrugs, Erpressung und Nötigung zu fünf Jahren Haft verurteilt, will jungen Spielern mit seinem Schicksal ein warnendes Beispiel sein.
© Servus TV
Kürzlich trat Ex-Nationalspieler Sanel Kuljic erstmals in der Öffentlichkeit auf. Der 48-jährige Salzburger, der u. a. wegen Spielmanipulation fünf Jahre im Gefängnis gesessen hatte, erzählte von seinem neuen Leben und warnte junge Fußballer.