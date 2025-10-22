Selbstbewustsein stärken
Pillerseetaler Lehrlingsworkshop: Junge Talente stärken ihre sozialen Kompetenzen
Irene Kopp, die sechs Lehrlinge mit ihren Zertifikaten und Caroline Wieser vom TVB Pillerseetal freuen sich über einen erfolgreichen Workshop.
© TVB Pillerseetal
Sechs Lehrlinge haben beim ersten Pillerseetaler Lehrlingsworkshop in Waidring ihre Stärken besser kennengelernt und ihre sozialen Kompetenzen gestärkt. Die vom Tourismusverband Pillerseetal initiierte Veranstaltung setzt auf praxisnahe Übungen und Teamarbeit.