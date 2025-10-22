Schwindende Spielräume, steigende Schulden: Harsche Kritik an Finanzpolitik der Stadtregierung

Am Donnerstag beschließt der Innsbrucker Gemeinderat in einer Sondersitzung den Rechnungsabschluss für 2024. Eigentliches Thema werden aber die prekäre Finanzlage im Allgemeinen und die Budgeterstellung für 2026 im Besonderen sein – zumal der Innsbrucker Schuldenstand heuer auf einen Rekordwert klettern wird. Von der Opposition kommt massive Kritik.