Sondersitzung in Innsbruck

Schwindende Spielräume, steigende Schulden: Harsche Kritik an Finanzpolitik der Stadtregierung

Innsbrucks Schuldenstand wuchs 2024 um mehr als 8 Prozent – und wird heuer weiter deutlich nach oben klettern.
Am Donnerstag beschließt der Innsbrucker Gemeinderat in einer Sondersitzung den Rechnungsabschluss für 2024. Eigentliches Thema werden aber die prekäre Finanzlage im Allgemeinen und die Budgeterstellung für 2026 im Besonderen sein – zumal der Innsbrucker Schuldenstand heuer auf einen Rekordwert klettern wird. Von der Opposition kommt massive Kritik.

