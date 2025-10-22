Video begeistert im Netz

Hund fährt ganz allein mit dem Sessellift: Touristen filmen unglaubliche Szene

Urlauber filmten den überraschenden Moment, als ein Hund in Mestia in Georgien ganz ruhig allein auf einem Skilift saß.

