Tolle Saison für das Tirol KTM Cyling Team

Mit 591 UCI-Punkten ist Tirol KTM im internationalen Ranking die beste österreichische Mannschaft und eines der stärksten U23-Teams.

Die herausragenden Leistungen des Tirol KTM Cycling Teams waren Tim Waflers Staatsmeistertitel, Marco Schrettls Bronzemedaille bei der Rad-WM in Kigali sowie seine zahlreichen Erfolge im In- und Ausland und Mattie Dodds konstant starke Leistungen über die gesamte Saison.

Mit PIA – Porsche Inter Auto unterwegs zu allen Rennen

Seit drei Jahren ist PIA mit der Marke Škoda auch ein treuer Begleiter des Tirol KTM Teams. 1895 starten die beiden Tschechen Vaclav Laurin und Vaclav Klement ihre Fahrradproduktion. 1905 folgte das erste Auto. 1925 der erstmalige Auftritt unter dem Namen Skoda. Seit 2004 ist die Marke eng mit der Tour de France verbunden und festigt damit ihren Ruf als Nummer 1 im internationalen Radsport.

Das Teamauto im Renneinsatz. © PIA

Seit drei Jahren ist PIA – Porsche Inter Auto ist mit den Marken Volkswagen, Audi, Seat, Porsche, Cupra und Skoda Europas größter Autohändler – mit der Marke Skoda auch ein treuer Begleiter des Tirol KTM Teams. Wir fragten nach bei Škoda-Verkäufer Alexander Kolednik.

Herr Kolednik, warum engagiert sich Škoda dermaßen stark im Radsport?

Alexander Kolednik: Das langjährige Engagement von Škoda für den Radsport zählt zu den Eckpfeilern der Sponsoringaktivitäten der Marke im internationalen Spitzen- und Breitensport. Dass wir in der Anfangszeit unseres Unternehmens zunächst Fahrräder produzierten, sind ideale Voraussetzungen für einen Sponsor und diese Leidenschaft verbindet.

Bei welchen Rundfahrten und Eintagesrennen ist denn Škoda zur Zeit präsent?

Kolednik: Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt unterstützt Škoda weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Und seit 2023 auch die Tour of Austria und neuerdings auch den Ötztaler Radmarathon.

Was bewirkt dieses Sponsoring für das Image der Marke und auch für die Verkaufszahlen?

Kolednik: Radsport und Škoda – das passt einfach. Schließlich wurde unser Unternehmen als Fahrradmanufaktur gegründet. Darüber hinaus zählen RadfahrerInnen bzw. Amateur-RadsportlerInnen weltweit zu den größten Communities. Wir wollen die Leidenschaft für den Radsport sowie das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Fahrrad-Community auch als Sponsor vermitteln.

Alexander Kolednik (r.) mit WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schrettl. © ride with passion

Radfahren gilt neben dem Zufußgehen wohl als umweltfreundlichste Form der Mobiliät. Zusätzlicher Ansporn für den Bau emissionsarmer Motoren?

Kolednik: Mit dem Enyaq iV sind wir bereits sehr erfolgreich in die Elektromobilität gestartet. Mit dem formvollendeten Enyaq Coupé iV haben wir eine weitere vollelektrische Modellvariante auf den Markt gebracht. Und jetzt geht die Reise weiter: Mit dem neuen Škoda Elroq haben wir eben ein weiteres E-Modell gelauncht.

Seit 2023 ist PIA-Innsbruck auch Partner des jungen Tirol KTM Team. Wie kam es zu dieser Kooperation?

Kolednik: Als Innsbrucker Škoda-Händler ist die Kooperation mit dem Tirol KTM Team, das ja seinen Sitz ebenfalls in Innsbruck hat, natürlich ideal. Und unsere beiden Leitsätze, „Ride with Passion“ von Tirol KTM und „we love cycling“ von Škoda, sagen wohl alles über unsere Partnerschaft aus.

Man muss immer ein Stück weit „unbreakable“ sein

Christoph Egger ist Gründer und CEO der Tiroler Brillenmarke Gloryfy, die seit Jahren vom Zillertal aus für internationale Furore sorgt. Wir sprechen mit ihm über den Radsport, sein Engagement im Team und Leidenschaft.

Christoph, du bist seit Jahren ein treuer Partner des Tirol KTM Team. Wie siehst du die Performance und Entwicklung der Mannschaft?

Christoph Egger: Ja, das stimmt. Als Brillenmarke die in Tirol ansässig ist und auch hier produziert, sind wir sehr stolz über unsere langjährige Kooperation. Ihr habt euch ja mittlerweile zu DER Talenteschmiede für die zukünftigen World Tour Fahrer entwickelt – da sind unsere Brillen genau richtig platziert!

Die Tirol KTM Fahrer sind seit Jahren „unbreakable“. © ride with passion

Eure Marke steht für Lifestyle, Sportlichkeit und Innovation. Warum seid ihr neben vielen anderen Sponsorings auch im Radsport präsent?

Egger: Neben meiner persönlichen Affinität zum Radsport, liegt der Grund auf der Hand: Im Radsport ist die Brille ein essenzieller Ausrüstungsgegenstand und immer mit dabei. Unsere unzerbrechlichen Sonnenbrillen MADE IN AUSTRIA sind die perfekten Begleiter. Im entscheidenden Moment kann eine sehr gute Brille dein Rennen entscheiden oder bei einem Sturz das Schlimmste verhindern.

Wie würdest du die Vorteile eurer Brillen für Radsportler beschreiben und welche Modelle kannst du empfehlen?

Egger: Rennradfahrer lieben ganz besonders unsere Gloryfy G40 und Gloryfy G42 Serien. Wie alle Gloryfy Brillen bieten sie unzerbrechliche Rahmen und Gläser, höchste Glasqualität und Kontrasteigenschaften, sind sehr leicht und durch unsere selbst anpassbaren, patentierten INCLINOX Bügel, ist perfekter Sitz und Komfort garantiert. Die ultimative Kombination aus Hightech-Funktion und stylischem Design!

Was verbindest du mit Ride with passion?

Egger: Leidenschaft ist wohl das Wichtigste im Leben. Egal in welchem Bereich. Wenn man nicht mit ganzem Herzen bei einer Sache ist, sollte man es lieber lassen.

