Ex-Lobbyist Walter Meischberger ist haftfähig und beantragt Fußfessel

Der Ex-Lobbyist Walter Meischberger ist laut einem Medienbericht mit dem Antrag auf Haftaufschub abgeblitzt. Die Entscheidung rechtskräftig.

Wien, Linz – Der in den Causen Buwog und Terminal Tower schuldig gesprochene Ex-Lobbyist Walter Meischberger ist mit seinem Antrag auf Haftaufschub abgeblitzt, berichtet derstandard.at Mittwochmittag. Das Oberlandesgericht Wien habe die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt, das keine Gründe für einen Haftaufschub vorliegen sah. Meischberger könne nicht mehr dagegen vorgehen, die Entscheidung sei rechtskräftig. Sein Anwalt werde nun einen Antrag auf Fußfessel stellen.

Meischberger wurde im Buwog-Prozess und in der Causa Terminal Tower rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren verurteilt. Erstangeklagter in dem Verfahren war der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ), der wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte vier Jahre Haft ausfasste. Der frühere Lobbyist Peter Hochegger wurde zu drei Jahren, davon zwei Jahre bedingt, verurteilt. Alle drei hoffen auf die Fußfessel.