Frischer Wind in der Jungen Volkspartei im Außerfern: Otto Matreux übernimmt Führung

Otto Matreux ist das neue Gesicht an der Spitze der Jungen Volkspartei im Außerfern. Er tritt damit in die Fußstapfen von VP-Landesgeschäftsführer und Bürgermeister Florian Klotz.

Reutte – Beim Bezirkstag der Jungen Volkspartei Reutte wurde Otto Matreux einstimmig zum neuen Bezirksobmann gewählt. Der Reuttener setzt damit sein politisches Engagement fort. Matreux war bereits bei der Nationalratswahl 2024 auf Platz sieben der Landesliste gereiht.

VP-Landesgeschäftsführer Florian Klotz (l.) und Landesobfrau Sophia Kircher (r.) gratulierten dem neuen JVP-Bezirksobmann Otto Matreux. © JVP Tirol

„Ich möchte nicht nur zuschauen, sondern mitgestalten, anpacken und unsere Region aktiv mitprägen – weil Politik dort passiert, wo Menschen Verantwortung übernehmen“, so Matreux. Unterstützt wird der neue Bezirksobmann dabei von einem engagierten Team. Gemeinsam wollen sie Impulse für die Jugend im Außerfern setzen. Zu seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern wurden VBM Daniel Müller, Luis Lämmle und Helin Agirdan gewählt. Marc-Niklas Geiger übernimmt die Funktion des Finanzreferenten, Laurenz Preindl fungiert als Schriftführer.

Florian Klotz blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit an der Spitze der JVP Reutte zurück. Die vergangenen Jahre seien geprägt gewesen von einem gemeinsamen Ziel: junge Menschen zu vernetzen und ihnen Raum zur Mitgestaltung zu geben. „Wir haben viele Projekte auf die Beine gestellt, Veranstaltungen organisiert und Themen gesetzt, die für die Zukunft unserer Region entscheidend sind. Ich wünsche Otto und seinem neuen Team alles Gute und bin überzeugt, dass sie mit Tatkraft und frischem Schwung weiter an einer lebendigen JVP im Bezirk arbeiten werden.“