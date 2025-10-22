Traditioneller Leonhardiritt in Kundl: Pferdesegnung und Festtag am 9. November

Am zweiten Sonntag im November lädt die Bauernschaft und Landjugend Kundl zum traditionellen Leonhardiritt ein. Die feierliche Prozession mit anschließender Pferdesegnung findet am 9. November 2025 statt und verspricht ein kulturelles Highlight im Tiroler Brauchtum zu werden.

Kundl – Der Leonhardiritt zählt zu den bedeutendsten Brauchtumsfesten im ländlichen Tirol und wird in Kundl mit besonderer Hingabe gepflegt. Die Veranstaltung beginnt um 12:30 Uhr vor der Pfarrkirche in Kundl, wo sich Teilnehmer und Besucher zum gemeinsamen Aufbruch versammeln.

Von dort aus setzt sich die festliche Prozession in Bewegung und zieht zur Kirche St. Leonhard. Musikalisch begleitet wird der Umzug von der Bundesmusikkapelle Kundl, die dem Ereignis einen feierlichen Rahmen verleiht.

Gemütlicher Ausklang

Bei der Kirche St. Leonhard angekommen, findet die traditionelle Feldmesse statt. Die Zelebranten Pfarrer Erwin Mayer aus Reith im Alpbachtal und der Kundler Ortspfarrer Piotr Stachiewicz nehmen im Anschluss die Segnung der Pferde vor – ein Ritual, das auf die Schutzpatronschaft des heiligen Leonhard für Nutztiere zurückgeht.

Nach dem offiziellen Teil des Festtages sind alle Teilnehmer und Besucher zu einem gemütlichen Ausklang mit traditionellem „Marend“ eingeladen. Dabei werden Krapfen, Kasbrot, Würstl und Kuchen angeboten – eine willkommene Stärkung nach der feierlichen Zeremonie.

Ortsbauernobmann Stefan Oberhammer betont die Bedeutung dieser Tradition für die Gemeinde Kundl und lädt alle Interessierten herzlich ein, an diesem besonderen Tag teilzunehmen. Der mittlerweile 61. Leonhardiritt findet bei jeder Witterung statt. (TT)