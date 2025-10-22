Strom und Gas werden wieder teurer: So gelingt der Anbieterwechsel

Ein Vergleich der Strom- und Gasangebote kann sich lohnen. Der Umstieg auf einen neuen Lieferanten ist einfach. Dennoch müssen einige Details beachtet werden, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Die Tirolerinnen und Tiroler müssen auch im kommenden Jahr für Energie tiefer in die Tasche greifen. Wie berichtet, steigen die Netzgebühren für Strom und Gas kräftig.

Laut Verordnungsentwurf der Regulierungsbehörde E-Control verteuern sich die Entgelte für Gas um 9,1 Prozent – umgerechnet auf einen durchschnittlichen Tiroler Haushaltskunden mit einem jährlichen Gasverbrauch von 15.000 kWh sind das Mehrkosten von rund 40 Euro im Jahr.