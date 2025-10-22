„Bewusst niederschwellig“
Gratis-Parken in Haller Tiefgaragen: Kaufleute starten Parkschein-Initiative
Richard Madersbacher (r.), Obmann der Haller Kaufleute, präsentierte die neue Parkschein-Initiative gemeinsam mit Bürgermeister Christian Margreiter.
© Gregor Jenewein
Die Gratisparkstunde in den Haller Tiefgaragen wurde mit Jahresanfang abgeschafft. Doch nun hat die örtliche Kaufmannschaft die Initiative „Haller Parkscheine“ gestartet – Betriebe können diese an ihre KundInnen ausgeben und so kostenloses Parken ermöglichen. Wie das neue System funktioniert.