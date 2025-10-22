Workshop für pflegende Angehörige: „Wenn das Leben leiser wird“

Unter dem Titel „Wenn das Leben leiser wird“ geht es um die achtsame Begleitung von Menschen am Lebensende. Die Veranstaltung ist Teil der Fortbildungsreihe „In der Pflege gut begleitet“ der Selbsthilfe Osttirol.

Lienz – Die Betreuung eines sterbenden Angehörigen stellt Familienmitglieder vor große emotionale und praktische Herausforderungen. Neben der pflegerischen und medizinischen Versorgung spielen soziale, emotionale und seelische Faktoren eine entscheidende Rolle – sowohl für die Sterbenden als auch für ihre Begleiter.

Der Workshop widmet sich zentralen Fragen, die viele pflegende Angehörige beschäftigen: Wie kann ich gut für meinen sterbenden Angehörigen da sein? Wie wird die letzte Lebenszeit verlaufen? Und wo finde ich selbst Unterstützung in dieser belastenden Situation?

Als Referentin konnte die Selbsthilfe Osttirol Marlen Resinger von der Tiroler Hospizgemeinschaft gewinnen. Ziel des Workshops ist es, Angehörige zu stärken, damit sie zuversichtlicher mit den Themen Abschied, Tod und Trauer umgehen können.

Die Veranstaltung ist das sechste Modul der Fortbildungsreihe „In der Pflege gut begleitet“, die speziell für pflegende Angehörige konzipiert wurde. Der Workshop findet in den Räumlichkeiten des Wohn- und Pflegeheims Lienz statt und beginnt um 19 Uhr.

Für eine optimale Planung bittet die Selbsthilfe Osttirol um Anmeldung. Interessierte können sich telefonisch unter 0664/38 56 606 oder per E-Mail an info@selbsthilfe-osttirol.at anmelden.

Eventinfos: